На коньки по новым правилам: главный каток страны открылся на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Главный каток страны на ВДНХ в Москве 27 ноября открыл сезон для гостей. В связи с эпидемиологической ситуацией он работает по новым правилам, в том числе ограничено количество посетителей на сеанс, а билеты можно купить только в электронном виде.

О том, какие еще изменения ждут любителей покататься на коньках, узнал корреспондент ТАСС.

В самом сердце ВДНХ

Второй год подряд каток заливают на центральной аллее главной выставки страны от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие". По словам организаторов, общая площадь ледовой арены составила 53 тыс. кв. м со всей инфраструктурой. Специалистам потребовался месяц для создания безопасной и удобной для гостей площадки, а заливка ледового покрытия, которое заняло 20 тыс. кв. м, шла круглосуточно. Чтобы сделать полный круг, посетителям понадобится примерно 15 минут.

"Порядка двух недель мы круглосуточно заливали каток до нужной толщины для эксплуатации. Где-то 10-12 см нам достаточно, чтобы люди уже катались, чтобы было безопасно. Если будет плюсовая температура - плюс два-три градуса, то ничего страшного, до плюс восьми градусов каток выдерживает спокойно", - рассказал менеджер по эксплуатации ледового катка компании "Русский лед" Александр Морозов.

За катком будут ухаживать с помощью специальной техники, в том числе расчищать его в случае снегопада. Для того, чтобы жители и гости столицы смогли найти нужный вход на каток, а их всего четыре, включая детский павильон, специалисты нанесли на указатели.

Находиться на территории катка взрослые и дети могут неограниченное количество времени. Для того, чтобы гости не замерзли на ледовом пространстве, установлены пункты с продажей горячих безалкогольных напитков. Также практически в каждом фуд-корте есть столики и стулья, где можно в спокойной и теплой обстановке посидеть и перекусить, набраться сил для нового выхода на лед.

"Я живу недалеко от ВДНХ и поэтому традиционно прихожу сюда каждый год. Впервые попала на открытие, которое в этом году, к сожалению, не такое масштабное. Удивительно, но людей не так много, как обычно, возможно, потому, что это лишь первый день. Но, с другой стороны, очень удобно, ведь можно разгоняться на коньках и не бояться в кого-то врезаться", - рассказала ТАСС жительница Москвы Анна Петрова.

Сотни новогодних композиций

Помимо крепкого ледового покрытия организаторы постарались создать и уютную атмосферу для своих гостей. У главных ворот ВДНХ посетителей встречают световые новогодние инсталляции в виде деревьев, колонн и огромных елочных шаров. На всей территории выставки играет праздничная музыка, не только современная, но и из советских мультфильмов и кинокартин.

"В этом году выставку будут украшать более 300 световых композиций и объемных декоративных конструкций. Зайдя на выставку, гости попадают на "Аллею волшебства": коридор из ажурных арок ведет к декоративной конструкции "Время Рождества", под которыми можно загадать желание", - рассказали ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

Главный каток страны украшает пешеходный мост, елки с разноцветными шарами и световые цифры наступающего года "2021". Ярким фоном для фотографий в этом году стали "Поля света" - более 70 тыс. шаров на ножках, которые раскачиваются на ветру и переливаются разными оттенками. Композиции можно увидеть на Центральной аллее и катке.

В Северном розарии гостей ждут огромные одуванчики, а на площади Промышленности - "Поле светлячков" - инсталляция из 23 тыс. летающих световых точек. Арт-объекты в виде больших световых новогодних подарков с бантом можно увидеть у Дома культуры, павильона № 57 (исторический парк "Россия - моя история"), а также в зоне прудов Ландшафтного парка. Также рядом с прудами разместили стилизованные сказочные фонари.

Уверенно и безопасно

На входе в павильон гостей встречает специальная рамка высотой около двух метров, которая измерит температуру тела, а также продезинфицирует одежду. Кроме того, в ней установлен санитайзер для рук. Без маски и перчаток находится в павильонах катка нельзя. Для тех, кто их забыл, организаторы предусмотрели вендинговые аппараты у первого, второго и третьего павильонов проката, где можно будет купить средства индивидуальной защиты.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ВДНХ, санитайзеры для катка закуплены в объеме, достаточном для обеспечения его работы на весь сезон. Для сотрудников закуплены маски, защитные экраны и перчатки. В павильонах также нанесена специальная разметка для того, чтобы легче было соблюдать социальную дистанцию.

"Мы предусмотрели и уборку дезинфицирующими средствами. И, самое главное, что коньки и весь спортивный инвентарь, который выдается гостю, высушивается после каждого использования и тоже обрабатывается антисептическим средством", - рассказала ТАСС руководитель департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская.

Билеты по электронной почте

В этом году для посетителей произошли небольшие изменения в правилах посещения. Прежде всего, это касается билетов, которые теперь можно приобрести только онлайн на официальном сайте катка. "Сеансы не изменились, однако при покупке билета теперь нужно выбрать определенное время для входа на каток. Если вы не зайдете в это время, то потом он не будет действовать", - уточнила Говердовская.

На сайте катка можно получить исчерпывающую информацию по этому поводу, а также узнать о льготных билетах и времени сеансов. Для покупки необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав свою электронную почту, на которую придет пароль для входа в личный кабинет и билет после оплаты. Затем стоит выбрать один из павильонов для входа и определиться, нужен ли прокат коньков. А потом следует выбрать нужное время для входа на каток и оплатить билет.

"Я очень ждал открытия зимнего сезона и переживал, что он не состоится из-за коронавируса. Не удивительно, произошли изменения в работе катка. Но в целом ничего сложно, я смог оформить билет за считанные минуты. Просто зашел на сайт, выбрал тот павильон, который был ближе , затем указал время сеанса и оплатил", - рассказал ТАСС москвич Леонид Соколов.

По его словам электронные билеты даже удобнее, чем обычные. Ведь электронный билет нельзя потерять или порвать, пока катаешься на коньках.

Покататься на коньках можно со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в субботу, воскресенье и праздничные дни - с 10:00 до 23:00. С 15:00 до 17:00 на катке будет технический перерыв. Стоимость билета зависит от дня недели и сеанса. В Новый год и новогодние праздники до 10 января каток будет принимать гостей с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.