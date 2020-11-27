В Москве переименуют 14 остановок общественного транспорта

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более десяти остановок общественного транспорта в Москве сменят названия 5 декабря. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В субботу, 5 декабря, изменятся названия остановок в нескольких районах Москвы. Переименуют остановочные пункты автобусов и трамваев", - говорится в сообщении.

Так, остановка "Лицей" будет называться "Политехнический колледж" (для автобусов Н9 и № 278 по Бибиревской улице в обоих направлениях), "Пивоваренный завод" сменит название на "Огородный проезд, 25" (для автобуса Т29 в Огородном проезде в обоих направлениях), "Улица Амундсена" - на "Метро "Свиблово" (для автобуса № 185 по улице Амундсена при следовании к платформе Лось), "Нововоротниковский переулок" - на "Метро "Новослободская" (для трамвая № 50 в Нововоротниковском переулке при следовании к Краснопролетарской улице), "Университет путей сообщения" - на "Российская открытая академия транспорта" (для автобусов № 105, 105К, 110 по Часовой улице при следовании от центра), "АТС" - на "Улица Вострухина" ( для автобусов Т63, Н7, № 279 по Рязанскому проспекту в обоих направлениях), а "Школа № 2110" - на "Школа "Марьино" (для автобусов № 646 и 762 по Батайскому проезду в обоих направлениях).

Остановка "Новомарьинская улица" получит название "Спортивная школа" (для автобусов С9, № 625, 713 по Мячковскому бульвару в обоих направлениях), "Железнодорожный переезд" будет называться "Шарикоподшипниковская улица" (для автобусов Н13, № 9, 156, 608 и трамваев № 12, 43 по улице Симоновский Вал в обоих направлениях), "Сельэнергопроект" - "Аллея Первой Маевки" (для автобусов № 133, 197, 208, 613, 620, 697 по улице Юности в обоих направлениях), "Кинотеатр "Киргизия" - "Федеративный проспект, 33" (для автобуса № 211 по Федеративному проспекту в обоих направлениях), "11-я Парковая улица" - "Нижняя Первомайская улица" (для автобуса Т55 по 11-й Парковой улице при следовании к Первомайской улице), "2-й Красковский проезд" - "Красковская улица" (для автобуса № 772 по Красковской улице при следовании к Лухмановской улице), а "Святоозерская улица, 14" - "МФЦ "Косино-Ухтомский" (для автобусов № 14, 726, 773, 872 по Святоозерской улице в обоих направлениях и по улице Татьяны Макаровой при следовании к улице Рудневке).