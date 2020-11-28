Ремонт Сколковского путепровода завершат в Москве в феврале 2021 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт Сколковского путепровода в Москве завершат в феврале следующего года. Решение о проведении работ было принято из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве проведут капитальный ремонт Сколковского путепровода, расположенного на 53 км МКАД. <...> Решение о ремонте было принято из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения", - сказал Бирюков.

Он добавил, что завершение ремонтных работ Сколковского путепровода запланировано на февраль 2021 года.

Бирюков пояснил, что в результате протечек воды произошло разрушение бетонной плиты пролетного строения, что делало небезопасной дальнейшую эксплуатацию объекта. Он также сообщил, что в рамках капремонта планируется отремонтировать и покрасить железобетонные конструкции сооружения, произвести замену деформационных швов на новые, выполнить гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.

Заммэра столицы отметил, что на время проведения работ будет частично ограничено движение транспорта с поэтапным перекрытием двух полос в каждом направлении.