{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ремонт Сколковского путепровода завершат в Москве в феврале 2021 года

Специалисты покрасят железобетонные конструкции сооружения, заменят деформационные швы и выполнят гидроизоляцию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт Сколковского путепровода в Москве завершат в феврале следующего года. Решение о проведении работ было принято из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве проведут капитальный ремонт Сколковского путепровода, расположенного на 53 км МКАД. <...> Решение о ремонте было принято из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения", - сказал Бирюков.

Он добавил, что завершение ремонтных работ Сколковского путепровода запланировано на февраль 2021 года.

Бирюков пояснил, что в результате протечек воды произошло разрушение бетонной плиты пролетного строения, что делало небезопасной дальнейшую эксплуатацию объекта. Он также сообщил, что в рамках капремонта планируется отремонтировать и покрасить железобетонные конструкции сооружения, произвести замену деформационных швов на новые, выполнить гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.

Заммэра столицы отметил, что на время проведения работ будет частично ограничено движение транспорта с поэтапным перекрытием двух полос в каждом направлении.

Теги
Россия
В Москве за 10 лет из приютов забрали почти 26 тыс. животных
В городе работают 13 приютов, где для животных построены теплые вольеры и площадки для выгула
Читать полностью