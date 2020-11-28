В Москве шестеро неизвестных с пистолетом похитили 10 млн рублей у бизнесменов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Шестеро неизвестных в балаклавах избили двух бизнесменов на юго-востоке Москвы, а затем, угрожая им пистолетом и ножами, похитили 10 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне вечером от директора компании в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на улице Васильцовский Стан в районе дома 5, корпус 2. Полицейские установили, что у четвертого подъезда по указанному адресу шестеро неизвестных в балаклавах, угрожая ножами и пистолетом, нанесли телесные повреждения и открыто похитили у заявителя 8 млн рублей и у мужчины - также директора компании - 2 млн рублей, а затем скрылись.

Один из мужчин госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ).