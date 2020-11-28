В Московском зоопарке тушканчиков поместили в специальный холодильник на зиму

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тушканчиков, которые уже впали в спячку в Московском зоопарке, поместили в специальную холодильную камеру на зиму. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Тушканчики в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку. В этом году зверьки заснули раньше: низкие температуры пришли не в декабре, как год назад, а в ноябре. Ближайшие четыре-пять месяцев грызуны проведут в специальной холодильной камере, где поддерживается температура два - четыре градуса выше нуля", - говорится в сообщении.

В природе спячка у тушканчиков тоже начинается в разное время, это зависит от температуры воздуха и наличия пищи. Обычно они впадают в спячку, когда температура опускается до плюс четырех градусов. Если корма у животных в изобилии, они могут не спать даже после наступления холодов. Если же еда в дефиците, грызуны предпочитают не расходовать накопленные за лето жировые запасы и засыпают в норках.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в материале, зоологи следят за тем, чтобы жизненные циклы тушканчиков Московского зоопарка были такими же, как и у их диких сородичей. Во второй половине лета для грызунов имитируют природную смену сезона: постепенно снижается температура воздуха в вольере и корректируется рацион питания, так как зверькам необходимо набрать достаточную массу тела, чтобы проспать всю зиму без вреда для организма.

"Тушканчиков отправляют в холодильные камеры, только когда они достигнут оптимального веса. В Московском зоопарке обитают пять особей. Накануне спячки каждый зверек весил около 400 граммов, за зиму животные потеряют примерно четверть массы. Когда они были готовы уснуть, специалисты поместили их в отдельные деревянные боксы, обитые поролоном, - этот материал снижает вибрации и уровень внешнего шума, поэтому тушканчиков во время сна ничего не беспокоит. Затем ящики отправили в холодильные камеры", - уточняется в материале.

В течение всей зимы грызунов будут взвешивать раз в неделю. Грызуны проснутся, когда их вес достигнет летних показателей - около 300 граммов, что произойдет примерно в марте. Процесс пробуждения длится несколько часов.