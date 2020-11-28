В Москве за 10 лет из приютов забрали почти 26 тыс. животных

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уже 13 приютов для животных создано в Москве, за последние 10 лет новые семьи обрели почти 21 тыс. собак и 5 тыс. кошек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Главные задачи приютов - вернуть владельцам их потерявшихся питомцев, а также найти новых хозяев для брошенных животных. За последние 10 лет была проделана колоссальная работа - в добрые руки по договорам опеки передали почти 21 тыс. собак и более 5 тыс. кошек. Таким образом, ежедневно дом обретают в среднем шесть собак и одна-две кошки", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что Москва - первый город России, где начали строить приюты для животных за счет бюджетных средств. Эта работа ведется с 2007 года. Сейчас в столице создано уже 13 городских приютов. Для животных построены теплые вольеры и площадки для выгула, за ними ежедневно наблюдают специалисты, а кормят собак и кошек только профессиональными сухими кормами.

Когда животное попадает в приют, его помещают в специальный изолятор на 30-дневный карантин. За месяц их осматривает ветеринар, обрабатывает от блох и паразитов, делает прививку от бешенства, затем - кастрация или стерилизация и чипирование. Благодаря созданной системе почти в 10 раз уменьшилось количество бездомных животных, которые обитают на улицах города.

В муниципальных приютах содержатся порядка 17 тыс. собак и кошек. Показатель остается стабильным на протяжении пяти последних лет. Придерживаться такого уровня удается за счет соблюдения баланса по количеству отловленных животных и работе волонтеров, которые занимаются их социализацией и пристройством.

"Волонтеры приходят в приюты почти каждый день. Они общаются с животными, ходят с ними на прогулку, приносят корма и лакомства. Благодаря этому собаки и кошки учатся взаимодействовать с людьми. Животные в приютах здоровы, привиты, стерилизованы и чипированы. Они обучены ходить в туалет, а многие уже привыкли к людям", - добавили в пресс-службе.