В Москве возбудили два дела против неизвестных, похитивших 23 млн рублей у двух мужчин

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московская полиция возбудила два уголовных дела в отношении неизвестных, которые по разработанной схеме в сговоре похитили у двух мужчин имущество и крупную сумму, нанеся им ущерб на 23 млн рублей.

"27 ноября по заявлению неработающего 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой") в отношении неустановленных лиц", - сказали в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в период с июля по сентябрь прошлого года неизвестные, вступив в сговор, ввели мужчину в заблуждение, под надуманным предлогом предложили выехать на территорию другого государства. Там злоумышленники распылили ему в лицо неустановленное вещество из баллончика, надели наручники и, угрожая, похитили наручные часы, ноутбук, телефон. Кроме того, через мобильное приложение "Онлайн банкинг" они похитили с его банковских счетов 9,5 млн рублей, нанеся общий ущерб на сумму 9 905 960 рублей.

Возбуждено еще одно дело по преступлению, совершенному аналогичным способом в период с марта по август 2020 года. "Материальный ущерб составил 13 568 871 рублей", - уточнили в полиции.