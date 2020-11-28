В Новой Москве из частного дома украли украшения и €100 тыс.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник украл из частного дома в Новой Москве ювелирные украшения и валюту, нанеся ущерб почти на 10 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о срабатывании охранной сигнализации частного дома замгендиректора компании по адресу: Москва, поселение Первомайское, КП "Новоспасское", улица Фионит. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, отжав пластиковую дверь веранды на первом этаже, проник в двухэтажный частный дом, где из рабочего кабинета украл ювелирные изделия и деньги в сумме €100 тыс., а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

Общий материальный ущерб составил 9 988 000 рублей. Полиция возбудила уголовно дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).