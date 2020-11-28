В Москве завершили обработку воды в Строгинской пойме, где появилось масляное пятно

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Обработка поверхности воды в Строгинской пойме в Москве, где накануне появилось масляное пятно, завершена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В субботу в Строгинской пойме возле Авиационной улицы на Москве-реке проводится ликвидация небольшого масляного пятна, его распространение локализовано. "Для ликвидации последствий сброса загрязняющих веществ коммунальные службы, в том числе ГУП "Мосводосток" и службы департамента ГО и ЧС по Москве проводят обработку водной глади реки специализированными средствами с использованием терморасщепленного сорбента, а также препаратом гидробрейк", - сообщили в департаменте.

Фактически обработка уже завершена, сейчас продолжаются профилактические работы на месте появления пятна.

В пятницу катер Московской городской поисково-спасательной службы обнаружил пятно на реке возле Строгинского моста размером 40 на 40 метров.