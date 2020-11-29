В Москве назовут победителей Московского еврейского кинофестиваля

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Лауреатов Московского еврейского кинофестиваля назовут в воскресенье, на закрытии смотра зрители увидят историческую драму "Как Гитлер украл розового кролика" немецкого режиссера Каролины Линк, закадровый перевод которой осуществит искусственный интеллект, сообщил ТАСС глава жюри Тимур Бекмамбетов.

Фестиваль проходил в столице с 19 ноября в двух форматах - на площадке нового онлайн-кинотеатра zerem.tv и офлайн в киноцентре "Октябрь" и кинотеатре "Иллюзион". Председатель жюри Тимур Бекмамбетов рассказал ТАСС, что на закрытии смотра впервые представят технологию по озвучиванию фильмов с помощью искусственного интеллекта, который может имитировать голоса на основе работы актеров.

"Искусственный интеллект сделает перевод и озвучивание семейной драмы "Как Гитлер украл розового кролика", которую покажут на закрытии кинофестиваля", - сказал собеседник агентства. Историческая драма немецкого режиссера Каролины Линк стала экранизацией одноименного романа писательницы Джудит Керр. Это история, которая отчасти основана на воспоминаниях автора о детстве в военные годы, в центре сюжета оказывается маленькая девочка Анна, чья семья уезжает из Берлина с приходом Гитлера к власти.

Закадровый перевод будет выполнен на базе технологии синтеза голосов Vera Voice, разработанной стартапом Бекмамбетова Screenlife Technologies и компанией Stafory. Данная нейросеть обучается воспроизведению голосов на основе работы актеров, запоминая характерные интонации, эмоциональную окраску и другие параметры. Полноценный запуск программы состоится в 2021 году.

На победу в конкурсной программе полнометражного художественного Московского еврейского кинофестиваля в этом году претендуют шесть фильмов из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США. В их числе картины "Меня зовут Сара" Стивена Оритта, "Миньян" Эрика Стила, "Шалом, Тайвань" Уолтера Тейблума и другие. Также лауреатов назовут в секции документального и короткометражного кино. Победителям вручат приз "Ключ к открытиям" - статуэтку, символизирующую "положение еврейской культуры, стоящей на стыке взаимодействия самых разных стран и национальностей".

На открытии фестиваля также были вручены две награды. Почетного приза "За выдающийся вклад в развитие еврейского кинематографа в России" удостоился режиссер Павел Чухрай за создание мелодрамы "Холодное танго" и новеллу "Дети из бездны". Приз имени Якова Каллера "За лучший российский фильм 2020 года на еврейскую тематику" вручили картине "Одесса" Валерия Тодоровского. Организатором фестиваля выступает Фонд поддержки и развития еврейского кино "Арк Фаундейшн", смотр впервые реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.