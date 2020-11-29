В Москве продлили срок возврата книг в библиотеки до конца января

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Срок сдачи книг, которые были оформлены по единому читательскому билету с 13 августа, автоматически продлили до 31 января 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Единый читательский билет позволяет горожанам пользоваться фондами столичных библиотек, не регистрируясь в каждой из них. Его оформили уже более 455 тыс. москвичей. Сейчас из-за эпидемиологической обстановки библиотеки, как и многие учреждения культуры, закрыты. Однако читатели могут не беспокоиться о сроке сдачи книг, полученных по единому читательскому билету, - он будет автоматически продлен до конца января следующего года", - приводятся в сообщении слова куратора IT-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергея Шакрыла.

Обслуживание посетителей в библиотеках Москвы временно приостановлено с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в соответствии с указом мэра Москвы. Сейчас на руках у москвичей более 520 тыс. библиотечных изданий.

Редкие и уникальные издания, материалы для учебы, научные исследования можно найти на сайте Национальной электронной библиотеки. В свободном доступе также находятся оцифрованные фонды Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова и библиотеки Российского фонда фундаментальных исследований.