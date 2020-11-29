В Москве прошел первый общегородской онлайн-педсовет для учителей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первый общегородской онлайн-педсовет для учителей прошел в Москве. Его посвятили цифровой грамотности и культуре, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Состоялся первый общегородской онлайн-педсовет для учителей, посвященный цифровой грамотности и культуре. Подобные собрания будут проводиться еженедельно. Они станут новой площадкой, на которой педагоги смогут вести прямой диалог с департаментом образования и науки, предлагать проекты и профессиональные решения и получать ответы на вопросы. В онлайн-педсоветах смогут участвовать по одному педагогу от каждого учреждения образования. Каждую неделю представители школ будут меняться", - говорится в сообщении.

Темы следующих педсоветов смогут предлагать сами педагоги. Обсуждения на онлайн-педсоветах помогут выработать современные подходы и решения в образовании. На таких встречах будут определяться лидеры педагогического сообщества.

"Нет сомнений, что профессиональный диалог тех, кто работает в образовании, стартовавшие онлайн-педсоветы и другие регулярные мероприятия с участием московских педагогов помогут и в период дистанта, и тогда, когда дети вернутся - а они обязательно вернутся - на уроки в школу, будут способствовать новым достижениям и результатам наших школьников", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова.