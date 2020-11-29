На Котельнической набережной в центре Москвы сгорела иномарка

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Легковая иномарка сгорела под окнам жилого дома на Котельнической набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На Котельнической набережной, д. 33, к. 1, под окнами многоэтажного жилого дома сгорела иномарка. Площадь пожара составила 4 кв. м. Возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, была угроза перехода огня на балкон дома, но этого удалось не допустить.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС добавили, что информация о возгорании автомобиля поступила в 12:01 мск. "В 12:17 мск пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

В новость внесены изменения (14:10 мск) - добавлены подробности.