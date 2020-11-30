{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве более 1 тыс. лифтов заменят в больницах и поликлиниках к 2023 году

В больницах также установят лифты, адаптированные для маломобильных граждан

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. лифтов заменят в больницах и поликлиниках Москвы к 2023 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В учреждениях здравоохранения проводится плановая замена лифтового оборудования, всего до 2023 года будет установлено более 1 100 новых лифтов. Оборудование современных лифтов повышает комфорт и безопасность их использования для посетителей городских поликлиник, пациентов больниц, врачей и медперсонала", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что монтаж лифтов проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала.

"В этом году проведена замена трех лифтов в Детской инфекционной больнице №6, трех лифтов в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, одного лифта во вспомогательном корпусе ГКБ им. Юдина, завершены работы по замене лифтов в 11 поликлиниках, в которых подходит к концу капремонт", - сообщил Петр Бирюков.

По его словам, в начале 2021 года аналогичные работы завершатся еще в 26 поликлиниках. В больницах также будут установлены лифты, адаптированные для маломобильных граждан. Они оборудованы голосовым оповещением о прибытии лифта, кнопками со шрифтом Брайля и панелями управления, расположенными с обеих сторон.

Теги
Россия
Москва может выйти на импортозамещение четверти поставок швейных фабрик Восточной Европы
На бирже контрактного производства Московского инновационного кластера зарегистрировалось 100 региональных швейных фабрик, этот сервис помогает предприятиям-заказчикам находить производителей взрослой, детской и специальной одежды, обуви и аксессуаров
Читать полностью