В Москве более 1 тыс. лифтов заменят в больницах и поликлиниках к 2023 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. лифтов заменят в больницах и поликлиниках Москвы к 2023 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В учреждениях здравоохранения проводится плановая замена лифтового оборудования, всего до 2023 года будет установлено более 1 100 новых лифтов. Оборудование современных лифтов повышает комфорт и безопасность их использования для посетителей городских поликлиник, пациентов больниц, врачей и медперсонала", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что монтаж лифтов проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала.

"В этом году проведена замена трех лифтов в Детской инфекционной больнице №6, трех лифтов в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, одного лифта во вспомогательном корпусе ГКБ им. Юдина, завершены работы по замене лифтов в 11 поликлиниках, в которых подходит к концу капремонт", - сообщил Петр Бирюков.

По его словам, в начале 2021 года аналогичные работы завершатся еще в 26 поликлиниках. В больницах также будут установлены лифты, адаптированные для маломобильных граждан. Они оборудованы голосовым оповещением о прибытии лифта, кнопками со шрифтом Брайля и панелями управления, расположенными с обеих сторон.