В Москве за сутки госпитализировали 1 329 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Столичные врачи госпитализировали за сутки 1 329 пациентов с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 6 511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 329 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 396 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 12,5% среди заболевших - дети, 41,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% - от 46 до 65 лет, еще 11,5% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 605 724 случая заражения, выздоровели 452 184 человека, умерли 8 902.