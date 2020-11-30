Станция "Славянский мир" Троицкой линии метро Москвы готова на треть

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Строительные работы на станции "Славянский мир" Троицкой линии Московского метрополитена выполнены на треть. Об этом сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Троицкая ветка метро - самый большой радиус метро в Москве, около 40 км, получает уже свои реальные очертания. На сегодняшний день две проходки между двумя станциями уже завершены, еще три находятся в стадии проходки, думаю, что в следующем году будут закончены. В целом, вся ветка от "[Улицы] Новаторов" до "Коммунарки" находится в стройке, - это будет первая очередь большой ветки, которая идет от МЦК до Коммунарки и дальше до Троицка", - сказал он при осмотре хода строительства станции метро "Славянский мир".

По словам Собянина, сооружение самой станции "Славянский мир" идет хорошими темпами, выполнена треть от общего объема работ. Когда эта станция откроется, жители Мосрентгена и близлежащих дачных поселков получат собственную станцию метро шаговой доступности. А остальным жителям Москвы станет гораздо проще добираться до больших торговых комплексов на 42 км МКАД.

"Первая очередь новой линии разгрузит Калужское шоссе и МКАД в этом районе, что дает возможность нескольким микрорайонам Москвы и Новой Москвы получить комфортную транспортную доступность к метро", - сказал он.

Троицкая линия метро (проектное название - Коммунарская) пройдет от станции МЦК "Крымская" до города Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Дополнительную линию метро получит и Юго-Западный административный округ столицы. В общей сложности в зоне притяжения Троицкой линии метро проживают более 1 млн человек и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек. Длина новой линии метро составит порядка 38 км с 16 станциями.

Троицкая линия снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию. Станция "Севастопольский проспект" станет пересадочной на МЦК, а с "Улицы Новаторов" можно будет пересесть на Большую кольцевую линию. На станции "Коммунарка" будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

О строительстве линии

Строительство Троицкой (Коммунарской) линии метро было начато в 2018 году. В настоящее время на головном участке "Севастопольский проспект" - "Улица Новаторов" начаты работы подготовительного периода. Идет строительство участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Бачуринская" и от "Бачуринской" до станции "Коммунарка" общей протяженностью 16 км с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка".

По участку "Коммунарка" - Троицк ведется разработка градостроительной документации. Проходка тоннелей будущей линии будет выполнена по традиционной для Московского метрополитена технологии - с устройством двух однопутных тоннелей диаметром 6 м. Ввод участков Троицкой линии от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" намечен на 2023-2024 годы.