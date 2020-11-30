Музыкальный театр юного актера в Москве после ремонта будет открыт в конце года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА) на улице Макаренко в Москве планируют ввести в эксплуатацию после реконструкции до конца года. Архитекторы придали мансарде здания необычный облик - верхние три этажа повторяют нижние в перевернутом виде, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"На Архсовете ранее мы рассматривали целых три варианта надстройки в Детском музыкальном театре юного актера. В итоге эксперты согласились, что наиболее интересно смотрится решение, в котором мансарда выглядит как перевернутое отражение нижней части здания. Сейчас мы имеем очень хорошую реализацию, и до конца 2020 года объект будет введен в эксплуатацию", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Он отметил, что светло-серый фасад театра гармонично вписался в историческую застройку улицы Макаренко.

"Чтобы реализовать театр, здание требовалось надстроить, и этого нельзя было избежать. При этом нам не хотелось внедрять сверху инородное тело, хотя оно появлялось в любом случае. Плюс, не хотелось проектировать надстройку на тему исторического фасада, это казалось неправильным. Поэтому родилось решение - взять существующий фасад и перенести наверх. В плане цвета мы сделали ее максимально незаметной. Несмотря на то, что мы прибегли к довольно нетривиальному приему, только небольшое количество людей, которые будут всматриваться, смогут это заметить", - сказал автор проекта реконструкции, архитектор Георгий Трофимов.

Театр находился в аварийном состоянии. Для того, чтобы спасти здание от разрушения и фактической гибели, специалисты оперативно провели комплекс работ по его реконструкции. Теперь площадь нового дома ДМТЮА увеличится вдвое, - этажей станет шесть. В театре появятся фойе, буфет, раздевалка, репетиционные помещения, четыре лифта и зрительный зал на 250 мест.

Музыкальный театр юного актера под художественным руководством Александра Федорова начал отбор талантливых ребят в 1988 году, а в 1995 году получил статус государственного. Основу труппы составляют юные актеры в возрасте от 6 до 17 лет, сейчас в театре занимаются 300 детей, работают 70 сотрудников.