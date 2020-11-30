В Москве более 1,1 тыс. человек обеспечат безопасность футбольного матча Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,1 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между командами "Локомотив" и "Зальцбург", который состоится в Москве 1 декабря, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Более 1,1 тыс. человек обеспечат безопасность на футбольном матче Лиги чемпионов УЕФА <...> Матч между командами "Локомотив" и "Зальцбург" состоится 1 декабря 2020 года на стадионе "Локомотив" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В ходе подготовки и проведения спортивного мероприятия предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на стадионе "Локомотив" будут задействованы около 450 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 380 сотрудников полиции и ОМОН.

Стадион и прилегающую к ним территорию в целях обеспечения антитеррористической безопасности заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители столичного ГУ МЧС России, сказали в департаменте.