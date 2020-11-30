Команда ВДНХ поддержит пожилых москвичей в благотворительном марафоне #МыВместе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Команда ВДНХ в Москве присоединилась к волонтерским акциям в рамках благотворительного марафона #МыВместе, приуроченного к ежегодному Дню добровольца 5 декабря. Сотрудники выставки приобретут и доставят для пожилых и маломобильных москвичей продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, помогут с оплатой счетов ЖКХ, выносом мусора и другими бытовыми нуждами, сообщила в понедельник пресс-служба ВДНХ.

"Главная выставка страны примет участие в четырех акциях марафона #МыВместе, организованного ресурсным центром "Мосволонтер". Сотрудники Выставки окажут донорскую помощь, а также адресно поддержат маломобильных горожан и приюты для бездомных животных. Также в рамках акции все желающие смогут сдать кровь в лабораторном отделе НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, которая необходима в лечении тяжелобольных пациентов", - говорится в сообщении.

Две акции "Человек собаке друг" и "Накорми собаку" предполагают помощь бездомным животным, находящимся на попечении различных благотворительных фондов и приютов. Волонтеры передадут корм, а также навестят подопечных приютов, чтобы погулять, поиграть и пообщаться с животными. 5 декабря с 18:00 до 19:30 на арке Главного входа ВДНХ можно будет увидеть световую проекцию, приуроченную ко Дню волонтера в России. В этом году праздник посвящен вкладу добровольцев в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Региональная программа благотворительных мероприятий в рамках марафона #МыВместе организована ГБУ города Москвы "Мосволонтер" при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. Проект предполагает оказание реальной волонтерской помощи благотворительным фондам и социально ориентированным некоммерческим организациям по направлениям добровольческой деятельности и популяризации культуры добрых дел.