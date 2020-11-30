Фильм о карантине в Италии покажут на Фестивале итальянского документального кино в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Лента "На улице была весна" режиссера Габриэле Сальватореса о периоде карантина в Италии, связанного с пандемией коронавируса, покажут 5 и 6 декабря в Москве в рамках второго Фестиваля итальянского документального кино Italian DOC Festival. Об этом сообщила в понедельник журналистам первый секретарь посольства Италии в Москве Теодора Данизи.

"В этом году у фестиваля очень богатая программа, в нее входят короткометражки, работы независимых режиссеров и очень популярных режиссеров. Среди них я видела фильм Габриэле Сальватореса "На улице была весна". Мне кажется, это будет очень интересно для русского зрителя - понять, как Италия реагировала на самоизоляцию, и сравнить с поведением русских", - отметила Данизи.

По словам режиссера, фильм создан очевидцами первого карантина в Италии весной 2020 года, "когда на улице уже пригревало солнце, распускались цветы, росла трава". "Я не отснял ни одного кадра этого фильма, он был смонтирован целиком из видеороликов, которые люди присылали нам через интернет, рассказывая о том, как они переживают эту ситуацию, столь необычную, столь непростую - они оказались взаперти у себя дома", - рассказал Сальваторес.

В программу смотра также войдут картины "Алида" Миммо Вердеска, "Революция - это мы (Искусство в Италии 1967/1977)" Иларии Фречча, "Правда о "Сладкой жизни" Джузеппе Педерсоли, "Пунтасакра" Франчески Мадзолени и "Res Creata. Люди и другие звери" Алессандро Каттанео. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Во время фестиваля также запланированы виртуальные встречи с режиссерами и актерами.

"Это мероприятие мы активно поддерживали, несмотря на тяжелое эпидемиологическое положение, - признался посол Италии в России Паскуале Терраччано. - Мы не хотели быть вынуждены отказаться от столь ожидаемого и привычного мероприятия для российской публики, которая сможет в этом году познакомиться с лучшими произведениями итальянских кинодокументалистов, которые продолжают работать, несмотря на сложные времена".

Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta (Институт Луче-Чинечитта) - государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии, при поддержке посольства Италии в России, пройдет с 1 по 6 декабря.