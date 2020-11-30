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В Москве открыли центр для осужденных к принудительным работам

Там уже содержатся первые осужденные, которые заняты на работах по благоустройству Зеленограда

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московское управление ФСИН открыло первый участок для отбытия наказания осужденных к принудительным работам. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСИН по Москве.

"На территории Москвы открылся первый участок, функционирующий в режиме исправительного центра (УФИЦ)", - сообщили в УФСИН. Изолированный участок открыт на территории колонии-поселения № 2 в Зеленограде. Пока первый участок рассчитан на размещение 21 осужденного. "В УФИЦ созданы необходимые условия для лиц, отбывающих наказание: в здании общежития расположены спальные помещения, комнаты для приготовления и приема пищи, помещение, оборудованное современными душевыми кабинами и стиральными машинами, кабинет для проведения социальной и воспитательной работы", - сообщили в УФСИН.

Там уже содержатся первые осужденные, которые трудоустроены в местной управляющей компании и заняты на работах по благоустройству Зеленограда.

В соответствии с законодательством, из зарплаты осужденных производятся удержания в размере, установленном приговором суда, а также по имеющимся исполнительным листам. Кроме того, они возмещают расходы на коммунально-бытовое обеспечение. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ осужденные, которые содержатся в УФИЦ, могут работать в организациях любой организационно-правовой формы.

Ранее осужденные в Москве к принудительным работам отправлялись в другие регионы, в частности, в Тверскую область.

Теги
Россия
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