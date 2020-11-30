"Россети Московский регион" выявили безучетное потребление с начала года на 250 млн рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" (ранее МОЭСК, входит в группу "Россети") зафиксировала безучетное потребление электроэнергии с начала 2020 года на сумму более 250 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"С начала текущего года обнаружено 340 потребителей, нарушавших правила учета электрической энергии <...> По факту зафиксированных нарушений в отношении владельцев неисправных счетчиков составлены акты о безучетном потреблении электрической энергии общим объемом более 73 млн кВт ч, стоимость которых в сумме превысила 250 млн рублей", - говорится в сообщении.

Собственники объектов, в отношении которых были составлены акты безучетного электропотребления, должны в обязательном порядке оплатить стоимость "безучетки" в полном объеме. В противном случае у них будет сформирован долг по оплате электрической энергии, за который грозит ограничение электроснабжения, уточнили в компании.

Самые частые нарушения, которые фиксируются в Московском регионе - подключение питающего кабеля до расчетного прибора учета, нарушения целостности пломб сбытовой или электросетевой организации, самовольные вмешательства в работу приборов учета, использование заряженных счетчиков. В случае безучетного электропотребления, его объем зависит от величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, а при отсутствии таких данных - от сечения кабеля, пояснили в компании.

За неучтенное электропотребление предусмотрена административная ответственность. Штраф за самовольное подключение к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии для физических лиц - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения, штраф для физических лиц составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, юридическим лицам придется заплатить от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, напомнили в энергокомпании. Инструментальные проверки приборов учета электроэнергии у потребителей энергетики "Россети Московский регион" проводят на постоянной основе. Материалы по выявленным фактам неучтенного потребления направляются в правоохранительные органы для рассмотрения возможности привлечения нарушителей к административной ответственности.

О компании

Компания "Россети Московский регион" - одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории Московского региона.

Входит в группу "Россети" и обслуживает более 600 подстанций, более 73 тыс. км воздушных линий и около 80 тыс. км кабельных сетей.