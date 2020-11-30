Более 17,5 тыс. организаций нарушили антикоронавирусные меры в Москве за осень

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 17,5 тыс. организаций были привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер с начала осени. Деятельность 174 из них из-за повторных нарушений была приостановлена, сообщил ТАСС в понедельник начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

"Организации и предприятия обязаны обеспечивать соблюдение всех санитарных требований и требований, установленных указами мэра Москвы, на своей территории, в том числе использование масок и перчаток работниками и посетителями. С 1 сентября в ходе проверок было установлено более 17,5 тыс. нарушений организациями и предприятиями установленных требований. За повторные нарушения на данный момент приостановлена деятельность 174 юридических лиц", - сказал Данчиков.

Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме повышенной готовности на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. рублей. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники профильного департамента, а также префектур и управ. За контроль предприятий, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций.

Нарушения режима самоизоляции

Также, по словам Евгения Данчикова, около 95 тыс. нарушений режима обязательной самоизоляции зафиксировано в столице за семь месяцев.

"Самоизоляция заболевших граждан является обязательным условием эффективного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С целью обеспечения безопасности жителей столицы, а также предотвращения распространения COVID-19 непрерывно осуществляется контроль за соблюдением заболевшими гражданами режима обязательной самоизоляции. Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 94,5 тыс. граждан", - отметил начальник столичного Главконтроля.

19 мая он сообщал ТАСС, что в столице было зафиксировано около 73 тыс. нарушений режима обязательной самоизоляции, которую должны соблюдать не только люди с подтвержденным коронавирусом нового типа и ОРВИ, но и их сожители. В сентябре столичные власти отменили требование для граждан с симптомами ОРВИ и отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. 30 октября общее количество нарушений режима обязательной самоизоляции достигло почти 90 тыс., при этом количество таких нарушений осенью снизилось с 1 тыс. до 100 случаев в сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи или покупают продукты. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

Соблюдение изоляции пациентами с коронавирусом в Москве, выбравшими лечение на дому, контролируется при помощи электронного мониторинга местоположения сервисом "Социальный мониторинг" на смартфоне. Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя в целях мониторинга при покидании места карантина, а также направляет пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Если он нарушил изоляцию, передвигаясь на транспорте, штраф составляет 5 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будет помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.

Нарушения масочно-перчаточного режима

Кроме того, в Москве с начала осени выявили более 174 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима. Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая.



"С целью контроля за соблюдением данного требования проводятся постоянные проверки в местах массового скопления людей - в магазинах, торговых и развлекательных центрах, в общественном транспорте, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, кинотеатрах и театрах, а также в других общественных пространствах. В ходе таких проверок с начала осени было зафиксировано свыше 174 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима гражданами", - заключил Данчиков.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надеть их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты (СИЗ), даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября.

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