Нагрузка на две линии метро Москвы в час пик снизилась за дни эксперимента на 2,4%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток в утренние часы пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях снизился на максимальные 2,4% в рамках эксперимента по снижению тарифов в Московском метрополитене, который продлится восемь месяцев. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня проект "Время ранних" показал максимальные результаты с начала работы. Разгрузка вагонов в час пик - 2,4%. Это значит, что 3,2 тыс. пассажиров изменили график поездок на внепиковое время", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в первый день проекта, 2 ноября, данные показатели были равны 1,1% и 1,4 тыс. человек соответственно. "В сегодняшнем топе по разгрузке в часы пик: "Рязанский проспект" (6%); "Котельники" (5%); "Сходненская" (5%)", - заключается в публикации.

Ранее сообщалось, что около 85 тыс. человек пользуются скидками на проезд вне часа пик по двум линиям метро Москвы ежедневно. Скидки в размере до 50% (22 рублей) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена 2 ноября. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 мск и с 08:45 мск до 09:15 мск. Скидка предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, эксперимент по предоставлению пассажирам скидки на проезд до 50% в столичной подземке первый в России. По его словам, цель данного проекта - снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. В Московском метрополитене уточнили, что благодаря эксперименту снижение загрузки вагонов на данных линиях в утренние часы может составить до 7%, а график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии приблизится к идеальному.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.