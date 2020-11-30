Большинство катков с искусственным льдом заработают в Москве 1 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Большинство из 120 катков с искусственным льдом начнут работать в Москве 1 декабря. Еще около 1,4 тыс. катков с естественным льдом зальют в столице с наступлением морозов, сообщил в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Всего в Москве мы подготовили к открытию 120 катков с искусственным льдом. Но, конечно, придется соблюдать при их посещении все противоэпидемиологические требования. А с наступлением морозов зальем еще и около 1,4 тыс. катков с естественным льдом, и это будут не просто ледовые площадки, а места досуга со всей инфраструктурой: раздевалками, пунктами проката и медицинскими пунктами. Словом, всем необходимым для отдыха москвичей всех возрастов", - сказал Бирюков интервью "Российской газете", опубликованном на сайте издания.

Он уточнил, что в столице готовы 380 лыжных трасс общей протяженностью 630 км, из них около 100 км будут с искусственным освещением. Но их прокладка зависит от погоды.

"Все зимой будет, как и положено в Москве. И коньки, и лыжи, и горки снежные с санками. Первые катки, как на ВДНХ, в саду "Эрмитаж", "Сокольниках" и некоторые другие, заработали уже в минувшую пятницу, 27 ноября. Но большая часть их откроется с 1 декабря", - уточнил заммэра.