Власти Москвы заявили о решении вопроса с нехваткой кадров в ЖКХ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ситуацию с нехваткой работников жилищно-коммунального хозяйства в связи с закрытыми из-за коронавируса границами с другими странами в Москве решили. Ручной уборкой на улицах столицы, а также управлением техникой и чисткой крыш займутся специалисты из регионов, сообщил в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Еще в сентябре в ЖКХ наблюдался дефицит кадров. Мы поработали с регионами, и сегодня наш штат практически укомплектован рабочими ручной уборки - так правильно называется должность дворника. Набрали необходимое количество водителей и кровельщиков, что особенно важно для Москвы, где порядка 17 тыс. зданий с двускатными крышами, только в жилом фонде 12,5 тыс. таких домов: для безопасности прохожих их нужно вовремя очищать от наледи и сосулек ", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", опубликованном на сайте.

Он отметил, что зарплата дворника в столице может превышать 45 тыс. рублей. Водители зарабатывают примерно 60 тыс. рублей в месяц, крановщики, свыше зарабатывают машинисты автовышек и другие работники ЖКХ. За последние десять лет, по словам заммэра, уровень заработной платы работников коммунального хозяйства вырос в несколько раз.

"Работа в городском хозяйстве очень сложная: когда начинаются снегопады, о выходных людям приходится забыть. К тому же сейчас все под контролем - кругом системы видеонаблюдения, на автомобилях ГЛОНАСС. Не каждому под силу выдержать интенсивность работы, небрежно относиться к ней нельзя. Но тем, кто остается и работает, создаем бытовые и социальные условия: общежития, оборудованные по всем санитарным нормам, медицинский контроль за состоянием здоровья, при необходимости врачебная помощь", - заключил Бирюков.