Участники "Московского долголетия" посещают онлайн-занятия по пению и урокам красоты

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Дистанционные занятия проекта "Московское долголетие" посещают более 65 тыс. человек. Они занимаются спортом, пением, танцами и посещают уроки красоты, сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Более 65 тыс. жителей столицы дистанционно посещают занятия проекта "Московское долголетие". Для москвичей открыли почти 2,5 тыс. онлайн-групп более чем по 30 направлениям. Это спорт, рисование, пение, танцы, уроки красоты и стиля, интеллектуальные клубы, литературные мастерские, виртуальные экскурсии, ландшафтный дизайн и многое другое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 73% участников выбирают по 3 вида онлайн-занятий и более. Самыми популярными стали английский язык, гимнастика, танцы, информационные технологии и рисование.

Как отметил замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов, 2020 год стал испытанием для всех, но даже в условиях ограничений "Московское долголетие" развивается и активно осваивает интернет-пространство. Участники проекта, отметил он, быстро адаптировались к новым условиям и продолжают вести активный образ жизни, даже находясь дома, используя современные способы коммуникации и новые технологии.

"Спецпрограмму для участников проекта подготовили к Новому году. Например, в рамках благотворительной акции "Поделись теплом" ее участники могут связать теплые вещи (носки, шапки, шарфы или варежки) для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Передать подарки можно через любой территориальный центр соцобслуживания столицы до 18 декабря. Адреса и контактные телефоны центров есть на сайте mos.ru", - отмечается в сообщении.

"Московское долголетие" проведет онлайн-вечеринку 24 декабря. Несмотря на дистанционный формат, участников ждут викторины, конкурсы, танцы, угощения и выступление секретного гостя. На вечеринке будет объявлен победитель конкурса "Лучший Дед Мороз проекта "Московское долголетие", а также подведут итоги 2020 года. Около 100 гостей смогут подключиться к празднику с помощью платформы Zoom, а все остальные - посмотреть трансляцию на YouTube-канале проекта.