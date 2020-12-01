Салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи подключились к системе QR-кодов в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московские салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи начали подключаться к системе QR-кодов для регистрации посетителей, которая действует для информирования москвичей о потенциальных контактах с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Кроме предприятий общественного питания и гостиниц, к системе чекинов активно подключаются салоны красоты, бани, а также кинотеатры, театры, музеи, библиотеки", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что QR-коды получили более 1,7 тыс. ресторанов, порядка 2,2 тыс. кафе, столовых, закусочных, почти 600 баров. Кроме того, систему чекинов для регистрации посетителей используют более 120 салонов красоты, порядка 440 библиотек, около 90 кинотеатров, почти 70 театров и музеев, более 510 учреждений органов исполнительной власти.

"Также к системе подключились более 120 ночных и интернет-клубов, бильярдных, боулинг-клубов, школ танцев и т.д.", - добавил Немерюк.

Ранее он сообщал, что всего в городе действует более 9,5 тыс. отдельных точек с QR-кодами для регистрации посетителей. Уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом получили более 30 тыс. посетителей заведений Москвы, подключенных к системе.

Система чекинов заработала 19 октября в ночных заведениях Москвы, с 5 ноября она была распространена на здания правительства столицы, а с 12-го - на все городские префектуры и управы. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.