Онлайн-лекции по истории кино запустят 2 декабря на ВДНХ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый цикл онлайн-лекций по истории кино запустят со 2 декабря на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ВДНХ.

"В среду, 2 декабря, павильон "Книги" запускает цикл онлайн-лекций по истории кино "Киносреда", организованный совместно ВДНХ и Государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО". Каждую среду в 19:00 киновед Александр Югай будет рассказывать о разных периодах мирового кинематографа и показывать фрагменты фильмов. Трансляции будут проходить на официальной странице ВДНХ в социальной сети "Фейсбук" и на сайте выставки", - говорится в сообщении.

2 декабря состоится первая лекция "Голливуд умер. Да здравствует Новый Голливуд!". Она посвящена кризисному периоду голливудской киноиндустрии и зарождению нового Голливуда. Онлайн-пользователи узнают, что привело к краху главнейшую в мире киноиндустрию после Второй мировой войны.

"А 9 декабря на второй встрече "От дзидайгэки до кавайи: последствия культурного слома в японском кинематографе" разговор пойдет о резком изменении культурного кода в японском кинематографе после Второй мировой войны. На лекции расскажут, чем обусловлены различия в довоенном и поствоенном японском кинематографе, в чем причина мирового успеха поствоенного японского кинематографа, как трансформировались запросы японских кинозрителей на протяжении второй половины ХХ века. Участники получат возможность посмотреть отрывки из японских фильмов и составить свое представление о японской киноиндустрии", - говорится в сообщении.

16 декабря на третьей встрече "Весна в советском кинематографе" будет рассмотрен период "оттепели" в советском кинематографе. Речь пойдет об эволюции советского кинематографа от "малокартинья" до начала эпохи застоя, ключевых вехах периода "оттепели" в советском кинематографе и о процессе трансформации национального самосознания на примере динамики идеологического содержания фильмов. Рассказ будет сопровождаться отрывками из легендарных советских фильмов.