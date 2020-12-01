В Москве за сутки госпитализировали 1 376 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всего 6 524 новых случая заражения коронавирусом выявили в Москве за последние сутки, 1 376 пациентов были госпитализированы. Об этом сообщили во вторник в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В столице подтверждено 6 524 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 376 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 431 человек", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 12,7% среди заболевших - дети, 38,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% - от 46 до 65 лет, еще 13% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.