Более 20 тыс. пассажиров воспользовались новой станцией Ховрино Октябрьской ж/д за неделю

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новой станцией Октябрьской железной дороги за неделю после открытия воспользовались свыше 20 тыс. человек. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Всего за неделю новым пригородным вокзалом Ховрино будущего МЦД-3 воспользовались более 20 тыс. человек. В день запуска он принял 2,3 тыс. пассажиров, их количество с каждым днем росло, и уже в пятницу пассажиропоток достиг 3,8 тыс. человек", - говорится в публикации.

Транспортно-пересадочный узел "Ховрино" объединил железнодорожное направление, метро и наземный транспорт. Новая станция - первая на въезде в столицу и является пересадкой на метро для жителей Зеленограда, подмосковных Химок и других городов. "Для жителей районов Ховрино и Западное Дегунино это еще один удобный и быстрый вариант для поездки в центр города", - отмечается в сообщении.

Двадцать третьего ноября мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новую станцию "Ховрино" Октябрьской железной дороги, которая в будущем войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Строительство новой железнодорожной станции было начато во втором квартале 2017 года и заняло более трех лет, завершившись в ноябре 2020 года. Работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов.