Зона отдыха с беговыми и велосипедными дорожками появится в Даниловском районе Москвы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект планировки набережной Москвы-реки, которая свяжет Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала. Новая зона отдыха с пешеходными, беговыми и велосипедными дорожками появится в прибрежной зоне Даниловского района столицы, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"Речь идет о территории площадью 31,9 га на левом берегу Москвы-реки в Даниловском районе. Новая пешеходная набережная формируется в рамках комплексной реорганизации бывшей промышленной зоны "ЗИЛ". Обновление этой территории предполагает создание многофункционального общественного пространства, центра притяжения. В рекреационных зонах вдоль реки обустроят беговые и велосипедные дорожки", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство всей проектируемой территории. Там обустроят новые тротуары, установят скамейки, обеспечат хорошее освещение, посадят новые деревья и кустарники, разобьют газоны. Кроме того, в рамках проекта планируется организовать несколько новых спусков к воде, один из которых будет реконструирован во время работ по берегоукреплению, включающих частичную реконструкцию и строительство подпорной стенки протяженностью 3,95 км.

Для организации пешеходного движения предложено построить наземные пешеходные переходы, а также на всем протяжении Симоновской набережной и набережной Марка Шагала разместить остановочные пункты наземного пассажирского транспорта и обустроить карманы для заезда. Планируется, что по окончании всех работ Симоновская набережная обеспечит подъезды к обновляемой территории бывшей промзоны ЗИЛ.