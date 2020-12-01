Более 1 тыс. операций провели за год в Центре спасения конечностей в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Врачи Межклинического центра спасения конечностей на базе профильных отделений ГКБ им. Ф.И. Иноземцева и ГКБ №13 департамента здравоохранения Москвы выполнили за год более 1 тыс. операций пациентам с синдромом диабетической стопы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Благодаря работе Межклинического центра нам удалось создать необходимые условия для эффективного оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с синдромом диабетической стопы, которые находятся в зоне высокого риска в плане ампутации конечности. У больных в 30% случаев имеется нейро-ишемическая форма поражения, а в 70% - нейропатическая. Уникальное сочетание эндоваскулярных реваскуляризирующих вмешательств с костно-пластической реконструкцией даже в самых запущенных случаях, когда уже присоединилась вторичная инфекция, позволяет избежать инвалидизирующих вмешательств и сохранять нашим больным возможность жить полноценной жизнью. За год в центре прошли лечение 435 пациентов, а врачи выполнили более 1 тыс. операций", - приводятся слова главного эндокринолога департамента здравоохранения Михаила Анциферова.

В рамках Межклинического центра врачи проводят высокоточную диагностику с помощью ультразвуковой допплерографии артерий, ультразвукового ангиосканирования, мультиспиральной компьютерной ангиографии артерий с контрастированием, коронарографии. Использование элементов пластической и регенеративной хирургии, современного высокотехнологичного перевязочного материала позволяет увеличить число вмешательств на стопе, сохраняющих конечность.

Подразделение гнойной остеологии имеет собственное помещение для реанимационных пациентов. Оно изолировано от профильного отделения гнойно-септической реанимации и интенсивной терапии, которое, в свою очередь, имеет в составе отдельный бокс со шлюзом для больных с анаэробной инфекцией и полностью оснащено лечебным и диагностическим оборудованием. Основной задачей центра является лечение критической ишемии нижних конечностей у больных с синдромом диабетической стопы, с атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей, с гангренами и трофическими язвами нижних конечностей на фоне сосудистых заболеваний.