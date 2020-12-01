График ряда электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится в декабре

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в декабре в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МЖД.

"В декабре железнодорожники продолжат работы по модернизации инфраструктуры на Белорусском и Савеловском направлениях МЖД. Так, на станции МЦД-1 Баковка проходит завершающий этап строительства дополнительного вестибюля с тоннелем. <…> Завершается внутренняя отделка тоннеля и вестибюля, выходы на платформы оборудованы четырьмя эскалаторами, производится установка четырех лифтов. Параллельно ведется отделка фасадов. Завершить работы планируется в конце декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что технологические "окна" назначены преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в часы пик. У некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт. Несколько электричек выведут из расписания.

Кроме этого, на станции Тимирязевская МЦД-1 продолжатся работы по строительству фундаментов новых платформ, а также по устройству ограждения котлованов для строительства подземного вестибюля с тоннелем. На участке Талдом - Вербилки Савеловского направления МЖД с 15 по 28 декабря запланированы работы по модернизации контактной сети.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".