Флагманский центр "Мои документы" на 84 окна откроют на востоке Москвы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение об открытии флагманского центра "Мои документы" с ЗАГСом на востоке города в ТРЦ "Щелковский", в нем будут работать 84 окна. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Планируемый к открытию флагманский центр "Мои документы" Восточного административного округа включен в перечень многофункциональных центров, предоставляющих услуги по государственной регистрации отдельных актов гражданского состояния. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый флагман площадью порядка 2,5 тыс. кв. м будет открыт на четвертом этаже ТРЦ "Щелковский" - в том же здании, где ранее начал свою работу обновленный Щелковский автовокзал (Щелковское шоссе, 75).

Во флагманском центре будут работать 84 окна приема, а также популярные дополнительные сервисы: медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе".

"Благодаря наличию Криптобиокабин сотрудники МФЦ смогут принимать документы на оформление заграничных паспортов нового поколения с электронным носителем информации. Ожидается, что большой популярностью будет пользоваться и услуга регистрации транспортных средств, так как вблизи расположены восемь автосалонов", - добавляется в материалах.

Флагманский центр "Мои документы" ВАО в ТРЦ "Щелковский" станет уже четвертым по счету в столице - после офисов в ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити"), ЮЗАО (ТЦ "Спектр") и ЮАО.