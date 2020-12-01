Собянин упразднил единый график работы нотариальных контор в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Нотариусы Москвы смогут работать по гибкому графику и самостоятельно определять дни и часы приема посетителей. Единый график работы нотариальных контор упразднен, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Нотариусы Москвы смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя дни и часы приема посетителей. При этом количество приемных часов не должно быть менее 30 часов в неделю. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

До этого нотариальные конторы Москвы работали по единому графику, утвержденному городским правительством: начало работы - 09:00 или 10:00 (по усмотрению нотариуса), окончание работы - 18:00 или 19:00, перерыв на обед - с 13:00 до 14:00 или с 14:00 до 15:00. Работа в выходные дни, а также в вечернее время (после 18:00 и до 21:00) осуществлялась дежурными нотариальными конторами.

"Теперь московские нотариусы смогут выбирать более удобный для посетителей график работы - в зависимости от дня недели, месторасположения нотариальной конторы", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что отмена единого графика должна привести к увеличению количества нотариальных контор, которые будут работать в выходные дни и вечернее время, что более удобно для работающих москвичей.