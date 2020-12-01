К середине декабря в Москве установят более 1 тыс. новогодних елок

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Около 4 тыс. декоративных конструкций и более 1 тыс. праздничных елей украсят Москву к Новому году. Установку планируется завершить к 14 декабря, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках праздничного оформления города к Новому году и Рождеству Христову столицу украсят около 4 тыс. различных видов объемно-декоративных конструкций, не считая новогодних елей. Среди них уже полюбившиеся москвичам и гостям столицы световые тоннели и навесы из гирлянд, разных размеров арки, гигантские светящиеся елочные шары. Всего на территории города появится более 1 тыс. новогодних елей высотой от 8 до 25 м", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что ели станут одними из центральных элементов украшения столицы к праздникам. Они появятся в центре и в округах Москвы на наиболее популярных прогулочных маршрутах, в городских парках и скверах.

"В этом году на Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере вновь установят <...> большие световые арки. Огромная елочная игрушка "Новогодний шар" на Поклонной горе также будет радовать горожан, как и в прошлом году. Высота конструкции составляет 20 м, а вес - 35 тонн. У Триумфальной арки гостей встретят световые фигуры главных персонажей новогодней сказки - Деда Мороза и Снегурочки", - сообщил Бирюков.

Он отметил, что яркое новогоднее оформление получит и открывшийся в сентябре после масштабной реконструкции Северный речной вокзал. Его территорию украсят новогодняя ель, световые шары и цифры 2021.

Чем украсят город

"Для украшения города используются приобретенные ранее конструкции, которые передекорируют в соответствии с тематикой праздника. За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, поэтому дополнительных закупок не требуется", - сообщил заммэра.

По его словам, для украшения улиц к праздникам, в том числе и для новогодней иллюминации, используется современное энергосберегающее светодиодное оборудование. "Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии и рассчитаны на работу при любых погодных условиях"- пояснил Бирюков.

"Установка праздничных элементов завершится до 14 декабря. Демонтаж новогодних елей начинается, как правило, после празднования старого Нового года, после 14 января. В это же время специалисты убирают с улиц и часть новогодних декораций, оставляя некоторые конструкции, которые продолжат создавать в Москве сказочную атмосферу до конца зимы", - заключил Бирюков.