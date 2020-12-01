В Москве за полмесяца обнаружено 117 тыс. нарушений, связанных с эксплуатацией автобусов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы с 14 по 30 ноября во время профилактических мероприятий обнаружила более 117 тыс. нарушений, связанных с эксплуатацией автобусов, всего проверено 309 тыс. автобусов и других транспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В ходе мероприятия сотрудниками ГИБДД города Москвы проверено около 309 тыс. автобусов и транспортных средств, задействованных в таксомоторных перевозках. Сотрудниками столичной Госавтоинспекции пресечено более 117 тыс. административных правонарушений, из них в отношении водителей автобусов более 14,5 тыс. и более 102 тыс. в отношении лиц, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров легковыми транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Также в управлении отметили, что наиболее характерными нарушениями стали управление транспортным средством с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, управление транспортным средством без путевого листа или лицензии, а также управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

"В рамках операции силы сотрудников Госавтоинспекции были направлены на более тщательную проверку технического состояния и конструкции автобусов, соблюдения режима труда и отдыха водителей, а также легальность пассажирских перевозок. В повышенной зоне внимания правоохранителей находились территории, прилегающие к транспортно-пересадочным узлам, торгово-развлекательным центрам, станциям метрополитена, гостиничным комплексам, а также железнодорожным вокзалам и автостанциям", - заключили в УГИБДД.