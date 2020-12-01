Поезда московского метро не будут курсировать между "ЦСКА" и "Парком Победы" 12-22 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Станции столичной подземки - "Хорошевская" и "Шелепиха" закроют с 12 по 22 декабря в связи с подготовкой к открытию новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения". В течение десяти дней на участке "ЦСКА" - "Парк Победы" движения поездов не будет, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы готовим к открытию сразу несколько новых станций Большой кольцевой линии. Перед открытием мы интегрируем их с метро, поэтому движение на нескольких участках временно ограничат. С 12 по 22 декабря будут закрыты станции "Хорошевская" и "Шелепиха" БКЛ и Солнцевской линии. На участке "ЦСКА" - "Савеловская" поезда будут ходить с увеличенным интервалом, на участке "ЦСКА" - "Парк Победы" движения поездов не будет", - сообщается в публикации.

Уточняется, что с 12 по 22 декабря на Солнцевской линии поезда, следующие от "Рассказовки" в центр, после "Парка Победы" проследуют до станции "Деловой центр" - она станет конечной. Во время закрытия будет курсировать бесплатный автобус КМ на участке МЦК Хорошево - "Полежаевская" - "ЦСКА".

"Новые станции [Большой кольцевой линии метро] сделают поездки комфортнее как для пассажиров метро, так и для автолюбителей. Вот только некоторые примеры: ежедневная дорога станет на 40 минут короче для более 40 тыс. москвичей, которые пользуются городским транспортом; в метро станет свободнее - "Октябрьское поле" разгрузится на 28%, "Щукинская" - на 11%, "Полежаевская" - на 26%; на станции Хорошево МЦК станет на 24% свободнее", - добавили в департаменте.

Там также сообщили, что открытие новых станций метро положительно скажется на разгрузке автодорог: на улице Нижние Мневники станет свободнее на 11%, на Звенигородском шоссе загруженность может снизиться до 8%.

О БКЛ

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со cтанций БКЛ можно будет сделать 20 переcадок на другие линии метро, а также переcесть на МЦК, линии железной дoроги и МЦД.

На данный момент введено уже девять станций БКЛ, в текущем году планируется открытие станций "Карамышевская", "Улица Народного Ополчения" и "Электрозаводская" ("Рубцовская").