Поезда московского метро не будут ходить между "Нижегородской" и "Лефортово" 12-14 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движения поездов между станциями московского метро "Нижегородская" и "Лефортово" Некрасовской линии не будет с 12 до 14 декабря. Ограничения вводятся для завершения работ по подготовке к открытию новой станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии столичной подземки, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 12 по 14 декабря не будет движения на участке "Нижегородская" - "Лефортово" Некрасовской линии. Это нужно, чтобы мы подготовили к открытию новую станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии, которая пока будет работать в составе Некрасовской линии. По участку "Нижегородская" - "Авиамоторная" - "Лефортово" в дни ограничений будет ходить автобус КМ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после открытия новой станции "Электрозаводская" более 10 тыс. человек смогут экономить до 20 минут при поездках в соседние районы; на "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии станет свободнее - новая станция разгрузит ее на 10%; на Бакунинской и Большой Семеновской улицах станет на 7% меньше автомобилей, а значит, меньше заторов и быстрее движение.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

На данный момент введено уже девять станций БКЛ, в текущем году планируется открыть станции "Карамышевская", "Улица Народного Ополчения" и "Электрозаводская" ("Рубцовская").