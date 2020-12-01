Около 5,7 млн поездок совершили пользователи велопроката в Москве в 2020 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сезон велопроката завершился в Москве, его пользователи совершили в этом году на 700 тыс. поездок больше, чем в прошлом. Об этом сообщил во вторник в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Закончился самый длинный сезон за время работы велопроката в Москве. 5,7 млн поездок с начала года - на 700 тыс. больше, чем в 2019. Велосипед стал одним из самых популярных видов транспорта, и если в 2021-м снова будет хорошая погода, откроем велопрокат пораньше", - сообщил мэр.

Велопрокат в этом году заработал для курьеров и волонтеров столицы 10 апреля. С 1 июня прокат заработал для всех желающих.

16 июня Ликсутов сообщил в своей колонке на едином транспортном портале Москвы, что с 18 июня и до конца сезона стоимость проката городских велосипедов снижена на 30%.