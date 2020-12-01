Главный архитектор Москвы передал 25 своих картин на благотворительный онлайн-аукцион

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы и художник Сергей Кузнецов предоставил 25 своих картин на онлайн-аукцион аукционного дома "Литфонд" в пользу благотворительного фонда помощи детям-сиротам "Здесь и сейчас". Торги состоятся 19 декабря, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Значительная часть его [Кузнецова] работ, средства от продажи которых пойдут фонду, посвящена двум любимым городам - Москве и Венеции. Почти каждая акварель представляет какое-то важное для автора событие или место", - сказали в пресс-службе.

Торги 19 декабря начнутся в 15:00, онлайн-трансляция будет организована на сайтах аукционного дома "Литфонд" и портала об аукционах России Bidspirit. Аукционный дом берет комиссию в размере 17% от итоговой цены лота.

Для регистрации на аукцион необходимо отправить до 19:00 мск 18 декабря заявку в свободной форме, указав фамилию, имя, отчества, на электронную почту "Литфонда": info@litfund.ru. Также принимаются заочные ставки и заявки на телефонный торг до 13:00 мск 19 декабря на сайте аукционного дома и по телефону +7 (495) 792-48-92.

С лотами, участвующими в торгах, можно ознакомиться до 19:00 мск 18 декабря в аукционном доме "Литфонд" по адресу Нижний Кисловский переулок, дом 6, стр. 2, с 11:00 до 20:00 (кроме воскресенья и понедельника).

Лоты искусства

"Среди московских зарисовок (Кузнецова, представленных на аукционе - прим. ТАСС) есть виды парка "Зарядье" и стройки одноименного концертного зала. <...> Включены в каталог аукциона и пейзажи с узнаваемыми чертами знаковых мегаполисов - Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Акварели, вдохновленные путешествием по Индии, живо передают колоритную, бурлящую жизнь ее улиц", - отметили в Москомархитектуре.

Кроме того, на аукционе будут представлены работы главного архитектора столицы, написанные в Венеции.

Помимо акварелей Кузнецова, на благотворительном аукционе будут представлены работы финалистов международного конкурса архитектурного рисунка "АрхиГрафика", который проходит ежегодно с 2013 года. В конкурсе участвуют сотни архитекторов и художников из разных стран. Финалистов и победителей в несколько этапов выбирает международное жюри во главе с известным архитектором Сергеем Чобаном.

"Работы финалистов и победителей ежегодного конкурса "АрхиГрафика", в проведении которого главный архитектор также принимает деятельное участие, подхватывают тему изображения урбанистических ландшафтов и показывают, насколько оно может быть разноплановым - от мощной современной архитектуры Амстердама в масштабной работе Екатерины Лутохиной до камерного образа аутентичного самарского дворика в монотипии Анастасии Яшкиной", - отметили в пресс-службе.

В ней добавили, что в числе представленных работ - изображения вырезанных в скалах храмов иорданской Петры, фактурно нарисованных пастелью Анастасией Нестеровой, легкий карандашный эскиза петербургского Казанского собора Иоанна Зеленина. "[Есть] и выполненные фантазии в лучших традициях "бумажной архитектуры" (Александр Кобяк, Артем Сухоплюев), и мастерская графика, подчеркивающая эстетику инженерных и индустриальных конструкций (Юрий Гребенщиков, Инна Диановой-Клокова, Юлия Малинина)", - добавили в Москомархитектуре.

Куратор архпроектов Москвы

Архитектор и художник Сергей Кузнецов был назначен главным архитектором Москвы в 2012 году.

Он является куратором творческих инициатив и руководителем авторских коллективов значимых градостроительных и архитектурных проектов в России и за рубежом, в том числе парка и концертного зала "Зарядье", дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой, реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" к чемпионату мира по футболу-2018, дворца водных видов спорта в Казани, стадиона "Краснодар" и многих других.

Кузнецов также победитель и лауреат престижных международных конкурсов в области архитектурной графики, включая "Архитектура в перспективе" (AIP) Американского сообщества архитектурных иллюстраторов (ASAI) и конкурс имени Кена Робертса (KRob) Далласского отделения Американского института архитекторов (AIA Dallas). Художественные работы Кузнецова экспонировались в Национальном институте графики в Риме, Государственной Третьяковской Галерее, на персональной выставке в Мультимедиа арт музее Москвы, мультимедийном центре "Зарядья".