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До трех градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 2 декабря

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, до трех градусов мороза и гололедица ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от трех до одного градусов мороза, ночью в столице похолодает до восьми градусов мороза.

В Подмосковье температура составит пять градусов мороза, в ночные часы по области возможны заморозки до десяти градусов.

Скорость юго-восточного ветра не превысит в Москве 8 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 763 мм ртутного столба.

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