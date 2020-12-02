Более 92 тыс. заявок на соцпомощь поступило за два месяца на горячую линию в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Соцработники Москвы получили более 92 тыс. заявок от горожан, которые соблюдают режим самоизоляции, на горячую линию по коронавирусу за два месяца. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Операторы горячей линии приняли более 92 тыс. заявок на 98 тыс. услуг. Более 88% всех заказов уже выполнено. Чаще всего горожане просят доставить продукты питания и товары первой необходимости - за 68 дней работы кол-центра общий вес этих заказов составил более 83 тонн", - говорится в сообщении.

Доставляя продукты и товары, социальные работники стараются поддержать москвичей, которые вынуждены соблюдать домашний режим.

"Конец осени и начало зимы - период, когда вероятность заболевания сезонными простудами достаточно высока. А в текущей эпидемиологической ситуации важно оградить себя от ОРВИ и гриппа. Поэтому мы настоятельно просим представителей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями не выходить за лекарствами в аптеки и поликлиники или за продуктами и товарами первой необходимости в магазины. Специально для вас работает горячая линия и команда центров социального обслуживания. Ежедневно московские соцработники доставляют тысячи килограммов продуктов и товаров первой необходимости прямо до квартиры", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружака.

Горячая линия комплекса социального развития работает ежедневно. Получить консультацию или сделать заказ можно по телефону: +7 (495) 870-45-09.