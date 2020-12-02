В Москве перешел в онлайн проект "Учебный день в музее"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Проект "Учебный день в музее" заработал в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Проект "Учебный день в музее" теперь работает в формате онлайн. Этот проект прежде позволял московским школам вести занятия в галереях и выставочных залах Москвы. Однако из-за эпидемиологической ситуации работа музеев сейчас ограничена. Чтобы учителя и школьники не теряли возможности изучать интересные и познавательные экспозиции, "Учебный день в музее" временно сделали виртуальным", - говорится в сообщении.

Организовать дистанционные уроки в столичных музеях теперь могут не только московские учителя, но и педагоги со всей России. Для этого потребуется зайти на сайт, выбрать учебный предмет и класс и бесплатно скачать необходимые для урока материалы.

"Перед учителями всегда стояла непростая задача - привлечь и удержать внимание детей, сделать подачу материала максимально разнообразной, а сам учебный процесс увлекательным. Сейчас, когда школьники переведены на дистанционную форму обучения, это особенно важно, но и гораздо сложнее. В помощь педагогу московские музеи подготовили онлайн-материалы. В их числе описание и фотографии интересных экспонатов, результаты научных исследований и нестандартные задания для школьников", - приводятся в сообщении слова начальника управления музейно-туристского развития агентства "Мосгортур" Ивана Гринько.

"Учебный день в музее" - межведомственный образовательный проект Департамента культуры и Департамента образования и науки города Москвы. Его операторы - Городской методический центр Департамента образования и науки и агентство "Мосгортур".