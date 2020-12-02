Московские студенты вышли в финал конкурса "Студент года"

МОСКВА, 2 декабря./ТАСС/. Более 20 московских студентов примут участие в финале национального конкурса "Студент года -2020", который пройдет со 2 по 6 декабря в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Финал национальной премии "Студент года — 2020" пройдет со 2 по 6 декабря в онлайн-режиме. Москву представит делегация из 23 человек - студентов высших и средних специальных учебных заведений, победителей регионального этапа конкурса. Всего в конкурсе примут участие 1 000 студентов из 66 регионов страны", - говорится в сообщении.

В премии представлено 13 номинаций для студентов вузов и 10 - для учащихся средних профессиональных образовательных организаций. В финале участников ждут тестирования, мастер-классы, дебаты, решение кейсов, научные батлы и другие задания. Кроме того, все конкурсанты должны будут подготовить самопрезентацию.

"Студент года - это конкурс для активных и любознательных, для тех, кто не боится нового, с уверенностью смотрит в завтрашний день и своими поступками пишет новую историю Москвы", - приводятся в сообщении слова руководителя московской делегации Натальи Париновой.

Российская национальная премия "Студент года"- конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Премия учреждена в 2014 году и реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".