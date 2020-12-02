Новый пункт для сдачи плазмы с антителами к коронавирусу открыли в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дополнительный пункт для сдачи плазмы с антителами к коронавирусу открыли в Москве. Всего их в столице теперь восемь, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Число пунктов, где вылечившиеся от коронавируса москвичи могут сдать плазму для болеющих, увеличилось до восьми. Теперь процедуру проводят и в городской клинической больнице №1 имени Н.И. Пирогова. Еще один пункт открыли из-за большого количества желающих стать донорами плазмы. В ноябре появились три дополнительные точки, их создали на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова и отделений переливания крови в больнице имени А.К. Ерамишанцева и больнице №67 имени Л.А. Ворохобова", - говорится в сообщении.

Сдать плазму приглашают уже переболевших ковидом людей. Главные условия: возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 кг. После появления первых симптомов инфекции должно пройти пять недель. У донора не допускается наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.

Те, кто сдает плазму с антителами к COVID-19, получают 5 тыс. рублей и компенсацию на питание (1 212 рублей). Все желающие могут позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-16. Оператор запишет на процедуру и ответит на все вопросы.