Кустурица, Брегович и Сукачев дадут предновогодний концерт в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Балканские музыканты Эмир Кустурица и Горан Брегович, а также их российский коллега Гарик Сукачев 26 декабря выступят в праздничном концерте-маскараде в Москве. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Порядком надоевшее всем ношение защитных масок мы решили превратить в настоящий новогодний маскарад. Здесь не будет никаких ограничений для фантазии и креатива. Волки, зайцы, джокеры, быки, Снегурочки и Деды Морозы - все что угодно при соблюдении требований Роспотребнадзора", - подчеркнули организаторы.

Отмечается, что зрители будут смотреть выступление в зале Music Media Dome за столиками, расставленными с соблюдением социальной дистанции и требований по заполняемости (не более 25% вместимости площадки).

Кустурица приедет на фестиваль со своим коллективом The No Smoking Orchestra, а Брегович привезет в Россию свою команду - Wedding & Funeral Band. Как сообщается на странице Сукачева в Facebook, он выйдет на сцену с оркестром "Кампанелла Каменной Звезды".