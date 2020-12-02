В Москве за сутки госпитализировали 1 570 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Врачи в Москве госпитализировали за сутки 1570 пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтвержден 5 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 570 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 425 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 8,7% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,6% - от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица под медицинским наблюдением.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 617 439 случаев заражения. Выздоровели 464 984 человека, умерли 9 053.