Экскурсия по музею Булгакова появилась на медиаплатформе #Москвастобой

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новая экскурсия по экспозиции музея писателя Михаила Булгакова появилась на медиаплатформе #Москвастобой. Во время виртуального тура посетители смогут посмотреть на рабочий кабинет писателя, заглянуть на кухню с атрибутами быта 1920-х годов, сообщила в среду пресс-служба Мостуризма.

"Онлайн-тур по музею М. Булгакова покажет комнату, где жил и работал писатель. От того времени осталась часть предметов, которые иллюстрируют тот этап творческого пути писателя. Например, книжная полка над письменным столом. О романе "Белая гвардия" и пьесе "Дни Турбиных" "расскажут" абажур, партитура "Фауст" на пианино и другие вещи, находящиеся в гостиной. Зрители посетят коммунальную кухню, которая являлась эпицентром духа "нехорошей квартиры", - говорится в сообщении.

Осенью 1921 года, приехав в Москву, Булгаков поселился в коммунальной квартире на Большой Садовой, 10. Здесь писатель прожил три года и написал свои первые московские произведения. Во время онлайн-экскурсии зрители узнают, почему человека, которые провел полтора года в "нехорошей квартире", ничем нельзя удивить, какие опасности скрывает примус и многое другое. Посетители увидят подъезд дома с граффити поклонников, окна-иллюминаторы, мебель XIX века, советские газеты - то, из чего состояла жизнь писателя и без чего сложно представить его биографию и творчество.

Музей М. А. Булгакова - первый и единственный государственный мемориальный музей Булгакова в России, учрежденный в 2007 году в пространстве квартиры № 50 в доме 10 по Большой Садовой в Москве.